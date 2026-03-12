物価高の影響で老後破産を迎えてしまう人には、どのような共通点があるのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。 現役時代とライフスタイルが変えられない現役時代とセカンドライフでは、使えるお金、つまり収入が大きく変わることがほとんどです。そのため、現役時代と同じようなお金の使い方を続けていると、生活費が足りなくなってしまう可能性があります。「今まで通りの生活ができる」と思い込んでしまうと、物