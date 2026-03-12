隙間時間の頭の体操にぴったり「ひらがなクイズ」！今回は、日本の文化や日常の風景を切り取った言葉がそろいました。声に出してリズムを確認しながら、空欄を埋めてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ゃ□□ば□□ゅうげんね□□ヒント：日本人になじみ深い飲み物といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：おち正解は「おち」でした。▼解説それぞれの言葉に「お