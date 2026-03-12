物価上昇が続く今、手持ち資金の運用を考えている方も多いのではないでしょうか？手軽に資産運用を始めたい方におすすめなのが、定期預金の活用です。普通預金よりも金利が高く、市場リスクや元本割れの心配もないため、安全かつ着実に資産を増やしていける商品です。この記事では、少額運用にぴったりな「50万円を1年預けるのにおすすめな定期預金」をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（金利は2026年3月9日時点）。50万