20th Centuryの井ノ原快彦さんは3月11日、自身のInstagramを更新。撮影の合間にスタッフたちと弁当をシェアする様子を披露しました。【写真】井ノ原快彦の「まんべんなく味わう作戦」「混ざってシェアしたかった」井ノ原さんは「3種のお弁当をスタッフと3人でわけてから食べる。まんべんなく味わう作戦」とつづり、5枚の写真を投稿。ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の撮影の合間のようで、車内でスタッフ