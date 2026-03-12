中国外交部の郭嘉昆報道官は3月12日の定例記者会見でトランプ米大統領の北京訪問に向けた準備作業の進捗状況について、記者の質問に答えた際、「中米両国は、首脳間の交流について引き続き意思疎通を図っている。具体的な件については、現時点で提供できる情報はない」と述べました。（提供/CGTN Japanese）