福岡県警田川署は12日、同署管内で同日、個人宅や事務所の固定電話、個人の携帯に警察官や通信業者を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺グループに通帳を使われている」「詐欺事件の調査をしていたらあなたの名前が出てきた」などと言われる内容だった。