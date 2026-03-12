国民民主党の玉木代表は、新年度予算案の採決で反対する意向を表明しました。国民民主党の玉木代表は12日、民放のBS番組に出演し、新年度予算案をめぐる与党側の審議の進め方を批判しました。その上で、新年度予算案の採決については「反対の方向での結論になると思う。厳しく臨まざるを得ない」と、反対する意向を表明しました。13日に開かれる党の会合で正式に決めるということです。複数の関係者によりますと、国民民主党の榛葉