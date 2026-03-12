「オープン戦、ソフトバンク０−１巨人」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは前日の１５得点から一転、６安打零封負けを喫した。小久保監督は若手の右打者たちのアピール不足を残念がった。巨人は先発・山城をはじめ登板した４投手がいずれも左腕だった。小久保監督は「今日は左ピッチャーがあれだけ投げて、そのために作った打線であれじゃ寂しいですね」と話した。この日は開幕１軍入りを狙う正木や井上がスタ