気象台は、午後9時38分に、なだれ注意報を北見市北見、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町に発表（雪崩注意報） 12日21:38時点網走、紋別地方では、風雪に注意してください。網走、北見、紋別地方では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■北見市北見□なだれ注意報