◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人は遠征６試合が終了した。６、７日に京セラＤでオリックス、８日に甲子園で阪神。１０日に宇部でソフトバンク、１１、１２日にみずほペイペイでソフトバンクとのオープン戦を行った。１４日の日本ハム戦で今季初めて本拠地・東京Ｄに戻る。阿部監督はそこで開幕を見据えたメンバーで臨む方針を示し、この遠征６試合を競争見極めのリミットに設定していた