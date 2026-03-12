日本時間２１時３０分に米住宅着工件数（1月）、貿易収支（1月）、新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 住宅着工件数（1月）21:30 予想134.5万件前回140.4万件（住宅着工件数) 予想-4.6%前回6.2%（住宅着工件数・前月比) 予想139.6万件前回145.5万件（住宅建築許可件数) 予想-4.3%前回4.8%（住宅建築許可件数・前月比) 貿易収支（1月）21:30