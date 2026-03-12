ドル買い、イラン新最高指導者が初の声明へ＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤、米指標発表を控えてドルが買われている。「イランの新最高指導者が初の声明、間もなく発表＝タスニム通信」とのヘッドラインニュースに反応したか。 USD/JPY158.86EUR/USD1.1539GBP/USD1.3375