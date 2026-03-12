新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30 結果21.3万件 予想21.4万件前回21.4万件（21.3万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28） 結果185.0万件 予想184.9万件前回187.1万件（186.8万件から修正）（継続受給者数)