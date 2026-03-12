俳優の山粼賢人さん（31）が主演を務める映画『キングダム』シリーズ。5作目となる最新作のタイトルと公開日が決定。さらに、最新のティザービジュアルも公開されました。映画は、今年連載20周年を迎える漫画『キングダム』（原泰久／集英社）を実写映画化する人気シリーズ。2019年から2024年にかけて4作品が公開され、累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破しています。（映画配給会社発表）2年ぶり、5作目となる最新作