女子ゴルフの人気選手、原英莉花（２７）が１１日、米での今季初戦を終えて心境を綴った。開幕戦は１０位タイでフィニッシュ。「半年ぐらいオフを過ごした気がしてワクワクと緊張でフワフワしてたけど、１ホール目のダボで現実に戻されました。去年の終わりにダボ締めで誓った“バーディー２個からのスタート”無念に散りました。なんとか開幕できた感じでしたが、目の前に一生懸命もがいて生きてる心地がしました。今シーズン