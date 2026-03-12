コイツがボスママ？？▶▶この作品を最初から読む陰湿なママ友いじめの標的にされた双子の妹・ミゼ。病室で姉・リゼが再会したその姿は、意識も戻らぬまま、無数の管につながれていた――。ミゼの一人息子・ユースケから明かされたのは、「ボスママに目をつけられ、執拗ないじめを受けていた」という衝撃の事実。怒りに震えたリゼが選んだのは、うりふたつの妹に「なりすます」という、大胆すぎる一手でした。標的は地域