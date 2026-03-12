ヒグチアイの新曲「今この胸に滾るのは」が、4月3日から放送開始となるアニメ『スノウボールアース』（日本テレビ系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：ヒグチアイの音楽は感情を沈めて生きる人の拠り所にZepp DiverCity公演で届けた“お守り”の歌） 同アニメは、小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載されている、辻次夕日郎による漫画作品『スノウボールアース』を