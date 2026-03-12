Jリーグ最強の攻撃陣を誇るヴィッセル神戸の威信を背負い、ポストユースマッチにやってきた。「トップチームのレベルが本当に高くて、そこにやっと慣れてきたところでこういうところに呼ばれた。ここで結果を出すことがチームに帰ってからの自分にとっても大事になると思うので、絶対に点を決めて結果を残して帰りたい」。神戸U-18から今季トップチームに昇格したFW渡辺隼斗は自らに結果だけを求め、13日の全韓国大学選抜戦に臨