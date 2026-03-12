お母さんさえ許していたら▶▶この作品を最初から読む大学時代、アルバイト先でのトラブル時に助けてくれた孝之と結婚した平野莉子。映画のような出会いも、息子亮太を可愛がるイクメンぶりも、周りから羨ましがられるほどで、幸せいっぱいの生活を送っていたはずでした。しかし、同級生からとある目撃情報を聞き、夫への疑惑が生じて…。理想的だった夫はいったいどんな秘密を抱えていたのでしょうか？そんな夫に妻の