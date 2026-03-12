【ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団】新凡人企画！岡村率いる“ダメンサ軍団”VS藤本率いる“こどもメンサ会員”単純な知識ではなく、ひらめきや発想力、柔軟な思考力が重要となる謎解きクイズでダメンサ軍団はこどもメンサ会員に勝てるのか！？【ゴチになります27 第5戦】ゲストは亀梨和也さん＆生見愛瑠さん！芸能人ダマし合いバトル、ライアーゴチ開幕！ライアーだけに全料理の値段を事前告知。100万円獲得