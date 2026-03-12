長くサッカーブラジル代表の象徴として活躍してきたネイマールだが、2023年10月に北中米W杯の南米予選で左前十字靱帯断裂などの重傷を負って以降、『セレソン』（ブラジル代表の名称）に名を連ねることができていない。「1年のリハビリを経てようやく復帰するも、かつてのような変幻自在のプレーは影を潜めています。体重もオーバー気味で、キレのあるプレーを見せることができていません。セレソン漏れも仕方ないことでしょう」