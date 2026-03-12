【カイロ＝溝田拓士】イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は１２日、初めての声明を発表し、米国、イスラエルとの戦争と、近隣諸国の米軍基地への攻撃を継続する方針を明らかにした。海上輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖を徹底することも強調した。戦争がさらに長期化するのは確実だ。声明は国営テレビで読み上げられた。モジタバ師は姿を見せず、肉声も放送されなかった。モジタバ師は米イスラエルとの戦いに