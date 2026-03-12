女優・橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク!』（フジテレビ系）の3月10日に放送された第9話が、これまでの回で最低視聴率を記録したことが話題となっている。「この回は世帯視聴率4.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）、個人視聴率は2.8％でした。クライマックスに向けて盛り上がるタイミングでの急ブレーキとなっています」（芸能担当記者）同作は、ヤンキーとして荒れていた橋本演じる主人公が、親友の事故死をきっ