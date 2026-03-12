【STEP THEATER】 今夏 発売予定 価格：未定 ジャンル：音楽・リズムゲーム 対応機種：Steam 開発：Pixel Smile エヌビーゲームズは、ゲーム実況者・P-Pさんが代表を務めるゲームデベロッパー・Pixel Smileが手掛けるSteam用リズムゲーム「STEP THEATER」を2026年夏に発売する。価格は未定。