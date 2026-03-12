巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２＝亜大）が、１２日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発。昨年王者を相手に５回６６球を投げ、３安打無失点、４奪三振と好投した。３回以外は四球や安打で走者を背負いながら、冷静に後続を断った。２回は山川から１３２キロのツーシームで空振り三振を奪うなど２奪三振。３回にも柳町をツーシームで空振り三振に仕留めた。二塁を踏ませない投球で、スコアボードに０