「最初はスタッフのことも嫌いだった」――そう笑って振り返ったおかずクラブが、テレビ静岡の情報番組『ただいま!テレビ』(毎週月〜金曜16:50〜)を3月末で卒業することが、12日放送の番組内で発表された。6年9カ月にわたって静岡の街を歩き、人と出会い、グルメを味わってきた2人。今では「静岡は第二の故郷」と語るまでになったという。ワオキツネザルと戯れるおかずクラブおかずクラブは、番組がスタートした2019年7月から出演