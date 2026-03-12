ヒグチアイが、4月3日から日本テレビ系フラアニにて放送開始のTVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマを書き下ろしたことを発表した。同アニメは、小学館「月刊！スピリッツ」にて2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している辻次夕日郎・著のマンガ作品「スノウボールアース」を原作としたアニメ作品だ。同アニメのエンディングテーマに、新曲「今この胸に滾る