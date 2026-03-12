tuki.がTVアニメ『スノウボールアース』の主題歌に起用されている「零-zero-」を、4月4日に配信リリースすることが決定した。「零-zero-」は、tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング。tuki.は「大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました」とコメントを寄せている。現在、TV