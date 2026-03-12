オーイシマサヨシが、ライブダイジェスト映像を公開した。今回公開されたのは、2025年9月に2日間にわたって開催されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ＜オーイシSSA＞のDay2。ゲストにグリッドマンやREAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、Sound Scheduleを迎えて演奏されたライブ映像になっているという。そして、＜オーイシSSA＞のライブ映像がノーカット完全収録されたBlu-ray＆DVDが3月25日にDay1、Day2それぞれ発売される。