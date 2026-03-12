美容院でオーダーするとき、安定感があるからとリピートしがちなボブヘア。タイムレスな王道ヘアも、時代の変化に合わせてアップデートしませんか？ ここ数年のトレンドに浮上している「ウルフ」のニュアンスを取り入れて、レイヤーをたっぷり投入すれば、季節に合う軽さまで演出できそう。春からは、今っぽさに加え大人世代向けのメリットも兼ね備えた、「ウルフボブ」を選択肢に加えてみて。 初