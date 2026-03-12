清水美依紗×吉高志音がダブル主演を務めるミュージカル『スキップとローファー』より、舞台写真、ゲネプロレポート、出演者メッセージ、公演ダイジェスト映像が到着。さらに3月14日に動画配信サービス「シアターコンプレックスTOWN」にてLIVE配信が決まった。【写真】清水美依紗「繊細な感情のひとつひとつを大切にお届けできたら」ミュージカル『スキップとローファー』の様子原作は、講談社「月刊アフタヌーン」で2018年1