THE ORAL CIGARETTESがライブハウスを回る対バンツアー＜WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2026 東北 編＞を5月に開催する。＜放浪TOUR＞はオーラルが地方のライブハウスを回る対バン形式のツアーシリーズ。2023年の北海道 編からスタートし、今回の”東北 編”は第5弾。5月8日の岩手・盛岡 CLUB CHANGE WAVEを皮切りに、5月16日の宮城・SENDAI GIGSまで、東北6箇所のライブハウスで行われる。今回のツアーにはEnfants、SPARK!!SOUND!!SHOW!