◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人の松本剛外野手（３２）が３試合連続欠場した。この日は前日１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に続いて試合前練習でグラウンドに姿を見せなかった。阿部監督は「ケガはしてないんだけど、ちょっと怪しいところがあったので帰らせました」とコンディション面を考慮し、故障となる前に大事を取って一足先に帰京したと説明した。引き続き１軍に同