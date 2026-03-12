中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が第2子を妊娠したことを12日、自身のインスタグラムで報告した。夫は東京五輪男子マラソン代表の服部勇馬（32＝トヨタ自動車）。平山アナは「みなさまへ」と書き出して「現在、第二子を妊娠しており、初夏に家族が増える予定です」と報告した。第2子妊娠に伴い「担当している『カミング』『キャッチ！』の出演は今月いっぱい。あと二週間ほど、精一杯務めさせていただきます！」と伝え