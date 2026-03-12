法廷での緊迫したやりとりや逆転劇が見どころのリーガルドラマ。スリリングな展開と重厚なストーリーで人気を集める名作ぞろいです。All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名作だと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『HERO』（フジテレビ系）／115票2位にランクイ