俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月12日、自身のInstagramを更新。「45歳のサプライズ誕生日」の集合ショットなどを披露しました。【写真】杉浦太陽の45歳誕生日ショット「これは嬉しかった…感謝しかないです」杉浦さんは「45歳のサプライズ誕生日これは嬉しかった…感謝しかないです」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、妻でタレントの辻希美さんや子どもたちを中心にタレントの鈴木奈々さん、ギャル曽根さん、お笑いコンビ