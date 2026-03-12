関節リウマチは「見えにくい病気」？ リウマチ指導医として感じた社会の声への違和感「ケガや事故と違って、内科の病気は一見元気そうに見えるから理解されにくいんだよな……」高市総理が選挙期間中に、持病の関節リウマチ（以下、リウマチ）を悪化させ、討論会を欠席したことへの批判報道を目にした際、私が率直に感じたことです。病を抱えながら、国家の重責という過酷な仕事に向き合っている人物への批判は、果たして妥当なも