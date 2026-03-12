東京は日差しの割には暖かくないな〜という日が続いています。13日（金）はその日差しもなくなってしまいそうです。13日は全国的に雲が多く、雨や雪の降るところがあるでしょう。寒さも戻りそうです。今後の雨雲の予想です。このあと南海上で雨雲が大きくまとまります。ぐるぐると渦を巻きながら東に進むでしょう。低気圧が発達しますので低気圧に近い伊豆諸島は13日から14日（土）にかけて大荒れとなりそうです。14日に予想される