お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が11日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」に出演。待っている人のいるラーメン店で、愚痴を言い続けている人について「モヤモヤ」した思いを明かした。山里は「自分がちっちゃいなと思うと言うか…」と前置きし、この日「行列のできるつけ麺店があって、どうしても濃厚つけ麺が食べたくて、時間に余裕があったからちょっと並んででも食べたいと思って。昼前