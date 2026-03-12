宝塚歌劇団花組新人公演「蒼月抄−平家終焉の契り−」が１２日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、鏡星珠（かがみ・せいじゅ）が初主演を果たした。１０５期が８人の主演者を輩出したが、１０６期では雪組の華世京に次いで２人目の主演となる。芝居巧者の鏡は、平知盛を好演。「真ん中で演じさせていただく覚悟を責任というものを、改めて実感させていただきました」と振り返った。本役のトップスター永久輝せあからは、真ん中に立つ