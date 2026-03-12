◇女子ゴルフマイナビ・カップ最終日千葉県大栄CC＝6279ヤード、パー72（2026年3月12日）女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、11位から出た庄内理湖（りこ、24）は84と崩れて通算12オーバーで53位だった。初日をパープレーで終え、この日も序盤は堅実なプレーを続けていた。しかし1つ落として迎えた7番パー5で落とし穴にはまった。OB3発に池ポチャも重