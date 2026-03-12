１月２７日に６０歳の誕生日を迎えたタレント・三田寛子が、「６０歳になった自分への」ご褒美に、ロンドンに弾丸一人旅をしたことをＳＮＳで報告した。７日付で「初めてのひとり旅は二十歳の時でした私も少しはあの時思い描いていた大人に成長したのかしら？弾丸で束の間の旅ですが６０歳になった自分への」とプレゼントのマークを添えて投稿。「一年前に飛行機のチケットをとってようやくその時が来ました」などと記し、