お笑いコンビ「ザ・ぼんち」の里見まさとが１２日、ＭＢＳラジオ「トークでパンチＶＳ武川」（木曜午後６時）に出演し、今月末をもって大阪・毎日放送を退社する同局アナウンサー・武川智美アナにエールを送った。里見は、自身の自叙伝「漫才の一滴笑吉が教えてくれた『念、縁、運』」について説明した上で「一歩踏み出そう、景色は変わる。これが大好きで。動いてないと、ずっとそこにおったんでは、景色変わらないじゃない