ＧＬＥＡＴ１２日の新宿大会で、シャーマンの心を失った男・河上隆一（３７）が、かつて徒党を組んでいた「反ＧＬＥモンスターズ」と相対した。河上は２０２４年６月に鈴木裕之社長を電流爆破バットで打ち抜いてから悪の道を走り「反ＧＬＥモンスターズ」を結成。だが、２月の後楽園大会でＧ―ＲＥＸ王者のエル・リンダマンに敗れると、悪に走ったころの記憶を喪失したとして、改心をアピールした。これを受けてこの日はエル・