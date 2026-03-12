デザート部門／1位「プレミアムチーズケーキ」・2位「マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン」「成城石井」初のお客様参加型アワード「成城石井“愛されグルメ”大賞」とは？操業30周年を迎えた「成城石井セントラルキッチン」で製造されるこだわりの惣菜、デザート・パンなどの中から、特に人気の高い全49品を5部門に分けて、顧客が「愛する1品」を投票。 投票総数2651票！ その結果が発表されました。まずは気になるデザート