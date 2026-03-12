au PAY（コード支払い）の海外利用が開始！まずは韓国で利用可能にKDDIとauペイメントは3日、スマートフォン（スマホ）など向けキャッシュレス決済サービス「au PAY」（ https://aupay.wallet.auone.jp/ ）におけるコード払い「au PAY（コード支払い）」の海外利用を開始すると発表しています。まずは2026年3月上旬より韓国にて順次開始し、韓国内のコンビニエンスストア（コンビニ）や観光地の飲食店、屋台などといった韓国の大手