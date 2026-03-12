◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）関脇・高安が無傷の５連勝とした。西前頭筆頭・義ノ富士を危なげなく寄り切った。３６歳の元大関が、３７歳８か月の旭天鵬に次ぐ年長２位の初優勝へ序盤戦を全勝で駆け抜けた。西前頭４枚目・隆の勝は西同６枚目・阿武剋を突き落として５連勝。西同５枚目・琴勝峰は初黒星を喫し、全勝は高安と隆の勝の２人になった。綱取りの大関・安青錦は東前頭２枚目・藤ノ川を押し出