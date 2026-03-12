美浦トレセンで今年の２歳世代が登場し始めている。今月、新規開業した手塚貴徳厩舎のラインホルト（牡２歳、父ホッコータルマエ）が１２日、さっそくゲート試験に合格した。６日に美浦トレセンに初めて入厩しており、早期デビューが期待できそうな一頭だ。ゲート試験について手塚徳調教師は「すごく優秀でした。何も問題がない性格です」と評価した。適性などについては「ダートの短いところというより、１６００、１８００メ