◆オープン戦楽天１―２日本ハム（１２日・静岡）日本ハムの山本拓実投手（２６）が“日焼け止め作戦”で花粉症を乗り切った。２―１の９回に登板し、１回１安打無失点で試合を締めくくった。小学時代から花粉症と鼻炎に悩まされているという右腕は、試合前練習からマスクを着用。前日は不織布のマスクを使っていたが、この日は通気性の良いマスクに変更し、マスクを着用したままでも支障なくキャッチボールを行うなど花