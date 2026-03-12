大相撲3月場所5日目。木曽郡上松町出身の御嶽海の結果です。今場所、2連勝のあと2連敗とここまで2勝2敗の御嶽海、12日は西・前頭十七枚目の琴栄峰との一番です。御嶽海は、寄り切りで敗れて3連敗。2勝3敗と黒星が先行しました。13日は、西・前頭十三枚目の藤青雲との一番です。